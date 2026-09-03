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'GOAT ഞാൻ തന്നെ', സോഷ്യൽ മീഡിയ കത്തിച്ച് ലയണൽ മെസി

അർജന്‍റീനയ്ക്കൊപ്പമുള്ള തന്‍റെ സമാനതകളില്ലാത്ത നേട്ടങ്ങൾ ഒരു ഷോപ്പിങ് ബില്ലിന്‍റെ (Receipt-style) മാതൃകയിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ചാണ് മെസ്സി ആരാധകരെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്നതും വിമർശകരെ ഞെട്ടിക്കുന്നതും
GOAT debate: Settled, Messi claims in Instagram

ലയണൽ മെസി | ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വീഡിയോയുടെ അവസാന ഭാഗം.

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ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ അവസാനിക്കാത്ത തർക്കങ്ങളിലൊന്നാണ് 'എക്കാലത്തെയും മികച്ച താരം ആര്' (GOAT) എന്ന ചോദ്യം. ഈ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്ക് പുതിയ വഴിത്തിരിവ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് സൂപ്പർ താരം ലയണൽ മെസി. അർജന്‍റീനയ്ക്കൊപ്പമുള്ള തന്‍റെ സമാനതകളില്ലാത്ത നേട്ടങ്ങൾ ഒരു ഷോപ്പിങ് ബില്ലിന്‍റെ (Receipt-style) മാതൃകയിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ചാണ് മെസ്സി വീണ്ടും ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, പുതിയൊരു ബ്രാൻഡ് ക്യാംപെയിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് മെസ്സിയുടെ ഈ വ്യത്യസ്തമായ നീക്കം.

ഒരു കടയിലെ ബില്ലിൽ സാധനങ്ങളുടെ പട്ടിക നൽകുന്നതുപോലെ, തന്‍റെ കരിയറിലെ ഗോളുകൾ, അസിസ്റ്റുകൾ, കളിച്ച മിനിറ്റുകൾ, പ്രധാന കിരീടങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഈ ബില്ലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അർജന്‍റീന ദേശീയ ടീമിനൊപ്പമുള്ള താരത്തിന്‍റെ ഐതിഹാസിക യാത്രയുടെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരമാണിത്.

2022-ലെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് വിജയം, കോപ്പ അമേരിക്ക കിരീടങ്ങൾ, ഒളിമ്പിക് സ്വർണ മെഡൽ, ഫൈനലിസിമ തുടങ്ങിയ പ്രധാന നേട്ടങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. താൻ പ്രചോദനം നൽകിയ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകരെക്കുറിച്ചും ഈ ബില്ലിൽ പരാമർശമുണ്ട്. എന്നാൽ, ഈ ബില്ലിന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതിന്‍റെ അവസാന വരിയാണ്. സാധാരണ ബില്ലുകളിൽ കാണുന്ന തുകയോ ടിപ്പോ അല്ല അതിനുപകരം നൽകിയിരിക്കുന്നത്; പകരം വലിയൊരു പ്രഖ്യാപനമാണ്: "ഗോട്ട് ചർച്ച അവസാനിച്ചു" (GOAT debate-settled). അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് മെസ്സിയുടെ ഈ മാസ് എൻട്രി എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

വർഷങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പിനും കണ്ണീരിനും ഒടുവിലാണ് 2022-ൽ ഖത്തറിൽ മെസ്സി അർജന്‍റീനയെ ലോകകപ്പ് വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. 36 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു രാജ്യത്തിന്‍റെ ലോകകപ്പ് നേട്ടം. ഇതിനുപുറമെ 2021-ലും 2024-ലും കോപ്പ അമേരിക്ക കിരീടങ്ങളും അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കി.

ഫിഫ ലോകകപ്പുകളിൽ ആറ് തവണ കളിച്ച മെസ്സി 34 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 21 ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രഞ്ച് താരം കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ പേരിലാണ് ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ (22) നേടിയ റെക്കോർഡുള്ളത്. ഏതായാലും മെസ്സിയുടെ ഈ പുതിയ 'ബിൽ പോസ്റ്റ്' ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് പുതിയ ചർച്ചകൾക്ക് തിരികൊളുത്തിക്കഴിഞ്ഞു.

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