മുംബൈ: ഐപിഎൽ 2027 താരലേലത്തിന് മുന്നോടിയായി സ്റ്റാർ ഓൾറൗണ്ടർ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെ താരകൈമാറ്റത്തിലൂടെ പഞ്ചാബ് കിങ്സ് ടീമിലെത്തിച്ചെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. പകരം അർഷ്ദീപ് സിങ്ങ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനു വേണ്ടി കളിക്കും. ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഇരു ഫ്രാഞ്ചൈസികളും തമ്മിൽ ധാരണയായതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകളെങ്കിലും ബിസിസിഐയിൽ നിന്നും ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല.
ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ കീഴിൽ കളിക്കാൻ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ സന്തോഷവാനാണെന്നാണ് ഐപിഎൽ വൃത്തങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയ്ക്കു പകരം അർഷ്ദീപ് സിങ്ങിനെ ടീമിലെത്തിച്ചത് പരിശീലകന്റെയും ക്യാപ്റ്റന്റെയും തീരുമാനമായിരുന്നു. ഏറെനാളുകളായി ടീമിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന അർഷ്ദീപ് സിങ്ങിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയെന്നത് പഞ്ചാബ് കിങ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അത്ര എളുപ്പമുള്ള തീരുമാനമായിരുന്നില്ല. ഐപിഎൽ പ്രകടനത്തിന്റെ മികവിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിലെത്തിയ താരമാണ് അർഷ്ദീപ്.
അതേസമയം, രോഹിത് ശർമയെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തു നിന്നും നീക്കിയാണ് 2024 ഐപിഎൽ സീസണിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ഹാർദിക്കിന് ക്യാപ്റ്റൻസി നൽകിയത്. എന്നാൽ ഹാർദിക് ക്യാപ്റ്റൻസി ഏറ്റെടുത്തതിനു പിന്നാലെ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന് രണ്ട് സീസണിലും പ്ലേ ഓഫിൽ പോലും പ്രവേശിക്കാനായിരുന്നില്ല. ശ്രേയസ് അയ്യർ നയിക്കുന്ന പഞ്ചാബ് ആകട്ടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു സീസണുകളിലായി തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്. ശ്രേയസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 2014ന് ശേഷം ആദ്യമായി പഞ്ചാബ് 2025 സീസണിൽ ഐപിഎൽ ഫൈനലിലെത്തി. 2026 സീസണിൽ മികച്ച തുടക്കം ലഭിച്ചെങ്കിലും പിന്നീടുണ്ടായ തുടർ പരാജയങ്ങൾ മൂലം പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ പുറത്താകുകയായിരുന്നു.
ശ്രേയസിന്റെ കീഴിൽ ഹാർദിക് താരമായി എത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓൾറൗണ്ടർ പ്രകടനം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാണ് ടീം മാനേജ്മെന്റ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പക്ഷേ തുടർച്ചയായ പരുക്കുകളെത്തുടർന്ന് ഏറെനാളുകളായി ഹാർദിക് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ കളിച്ചിട്ടില്ല. ഐപിഎൽ ടീമുകൾക്ക് നവംബർ 17വരെ താരങ്ങളെ ടീമിൽ നിലനിർത്താം. ഡിസംബർ 16ന് ഗോവയിൽ വച്ചാണ് മിനിതാരലേലം നടക്കുന്നത്. മിനി ലേലത്തിന് മുന്നോടിയായി പഞ്ചാബ് കിങ്സ് മാർക്കസ് സ്റ്റോയിനിസിനെയും നേഹൽ വധേരയെയും ടീമിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയേക്കാം.