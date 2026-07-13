ലണ്ടൻ: ലണ്ടൻ: ക്രിക്കറ്റിന്റെ മെക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോർഡ്സിൽ ചരിത്രം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീം. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഏക ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 270 റൺസിന്റെ ആധികാരിക വിജയം. ബാറ്റിങ്ങിലും ബൗളിങ്ങിലും ആതിഥേയ ടീമിനെ നിഷ്പ്രഭരാക്കിയാണ് ഇന്ത്യൻ പടയോട്ടം.
സ്കോർ: ഇന്ത്യ - 285 & 341/7ഡിക്ല., ഇംഗ്ലണ്ട്- 170 & 186
മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ കുതിപ്പിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് യസ്തിക ഭട്ടിയയുടെ കന്നി ടെസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറിയാണ്. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ഇംഗ്ലിഷ് ബൗളിങ് നിരയെ അനായാസം നേരിട്ട ഭാട്ടിയ 158 പന്തിൽ 113 റൺസെടുത്തു. തന്റെ ഇന്നിംഗ്സിൽ 14 ഫോറുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടിയ താരം സെഞ്ചുറി നേട്ടത്തിലൂടെ ലോർഡ്സിലെ ഓണർ ബോർഡിൽ തന്റെ പേര് ചേർക്കുകയും ചെയ്തു. സ്മൃതി മന്ഥനയും (70), റിച്ച ഘോഷും (50) മികച്ച പിന്തുണ നൽകിയതോടെ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സ് 341/7 എന്ന നിലയിൽ ഡിക്ലയർ ചെയ്തു.
ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ പേസ് ബൗളർ ക്രാന്തി ഗൗഡും രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ സ്പിന്നർ സ്നേഹ് റാണയുമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തകർച്ചയിലേക്കു നയിച്ചത്. ആദ്യ ഇന്നിങ്സിലെ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് പ്രകടനുമായി ക്രാന്തിയും ഓണർ ബോർഡിൽ പേര് പതിപ്പിച്ചിരുന്നു. വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് ഇതിഹാസതാരം ടാമി ബ്യൂമോണ്ടിനെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ നേരിട്ട ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ക്ലീൻ ബൗൾഡാക്കി ക്രാന്തി വിക്കറ്റ് വേട്ട തുടർന്നു. മറ്റൊരു ഇതിഹാസതാരമായ ഹീതർ നൈറ്റിനെയും ക്രാന്തി ഗൗഡ് തന്നെയാണ് കൂടാരം കയറ്റിയത്.
പിന്നാലെ സ്നേഹ് റാണയുടെ നാല് വിക്കറ്റ് പ്രകടനം കൂടിയായതോടെ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പതനം വേഗത്തിലായി. സയാലി സത്ഗരെയും ദീപ്തി ശർമയും രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി. നാലാം ദിവസം 130/6 എന്ന നിലയിൽ ബാറ്റിങ് പുനരാരംഭിച്ച ടീമിന് 56 റൺസ് കൂടിയേ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ.
457 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യമാണ് ഇന്ത്യ മുന്നോട്ടു വച്ചിരുന്നത്. സ്ത്രീകളുടെ ടെസ്റ്റ് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ഇത്. ടി20 ലോകകപ്പിലെ നിരാശയ്ക്കു ശേഷമുള്ള ഈ മടങ്ങിവരവ് ഇന്ത്യൻ ടീമിന് ആത്മവിശ്വാസം പകരും.