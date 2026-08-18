ശ്രീലങ്കക്കെതിരേ ജയം മണത്ത് ഇന്ത്യ

ഗാലെ: ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരേ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് 372 റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം. നാലാം ദിവസം കളി അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ലങ്ക നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 84 റൺസ് എന്ന നിലയിൽ പതറുന്നു. ആറ് വിക്കറ്റ് ശേഷിക്കെ 288 റൺസ് കൂടിയാണ് ആതിഥേയർക്കു വേണ്ടത്.
നേരത്തെ, ഋഷഭ് പന്തും ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലും ബാറ്റിങ് മികവ് പുറത്തെടുത്തെങ്കിലും ഇന്ത്യ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 193 റൺസിന് ഓൾഔട്ടാവുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ, ബൗളർമാരെ അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കുന്ന വിക്കറ്റിൽ ജയിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ഓവറോൾ ലീഡ് ഇന്ത്യക്കുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു. ഗാലെ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിജയകരമായ റൺചേസ്, 2022-ൽ ആതിഥേയർക്കെതിരേ പാക്കിസ്ഥാൻ നേടിയ 344 റൺസാണ്.
നേരത്തെ, മൂന്നാം ദിവസം തന്നെ ലങ്കയുടെ ഒന്നാമിന്നിങ്സ് 284 റൺസിൽ അവസാനിപ്പിച്ച സന്ദർശകർ 178 റൺസിന്റെ ലീഡ് എടുത്തിരുന്നു. ഇന്ത്യ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ 462 റൺസാണ് നേടിയത്.
ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ 39 റൺസെടുത്ത ഋഷഭ് പന്ത് രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ കൂടുതൽ ആക്രമണകാരിയായി. ലഹിരു കുമാരയുടെ പന്തിൽ സിക്സർ അടിച്ചാണ് പന്ത് തന്റെ ഫിഫ്റ്റി പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഇതോടെ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ 100 സിക്സർ തികയ്ക്കുന്ന ലോകത്തെ നാലാമത്തെയും ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെയും ബാറ്ററായി ഋഷഭ് പന്ത് മാറി.
ആറാം വിക്കറ്റിൽ രവീന്ദ്ര ജഡേജയുമായി ചേർന്ന് 54 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും പന്തിനായി. ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിൽ 167 റൺസ് നേടിയ ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സിലും മികച്ച ഫോം തുടർന്ന് 44 റൺസ് നേടി. സ്പിന്നർമാരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നേരിട്ട പടിക്കൽ കേശര നുവാന്തയുടെ പന്തിലാണ് പുറത്തായത്.
രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സിന്റെ ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ ഓപ്പണർ യശസ്വി ജൈസ്വാളിനെ (0) ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടമായി. അവിടെ ഒത്തുചേർന്ന കെ.എൽ. രാഹുലും ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലും ചേർന്ന് രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ 65 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രഭാത് ജയസൂര്യയുടെ പന്തിൽ രണ്ട് സിക്സറുകൾ പറത്തിയ രാഹുൽ ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചെങ്കിലും ഒടുവിൽ ജയസൂര്യക്ക് മുൻപിൽത്തന്നെ വീണു. ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിനും (8) തിളങ്ങാനായില്ല.
ഫീൽഡിങ്ങിനിടെ തോളിനു പരുക്കേറ്റ ദിനേശ് ചണ്ഡിമലിനെ മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സ്കാനിങ്ങിനു ശേഷം കൺകഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായി ഇറങ്ങിയ പസിന്ദു സൂര്യബന്ദാര നേരിട്ട ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ പുറത്തായി. ഇന്ത്യക്കായി ഇടങ്കയ്യൻ സ്പിന്നർ മാനവ് സുതാർ രണ്ട് വിക്കറ്റ് നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ സുതാർ നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയിരുന്നു. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ മുഹമ്മദ് സിറാജും പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയും ഓരോ വിക്കറ്റ് നേടിയിട്ടുണ്ട്.