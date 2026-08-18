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ഋഷഭ് പന്തിന് സിക്സറുകളുടെ റെക്കോഡ്

ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിന്‍റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇതിനു മുൻപ് മൂന്ന് ബാറ്റർമാർ മാത്രമാണ് നൂറ് സിക്സർ തികച്ചിട്ടുള്ളത്
ഋഷഭ് പന്തിന് സിക്സറുകളുടെ റെക്കോഡ്

ശ്രീലങ്കക്കെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ ഋഷഭ് പന്തിന്‍റെ ഷോട്ട്.

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ഗാലെ: ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ നൂറ് സിക്സർ തികയ്ക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമായി വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ ഋഷഭ് പന്ത്. ശ്രീലങ്കക്കെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിന്‍റെ നാലാം ദിവസം ലാഹിരു കുമാരയെ ലോങ് ലെഗ് ബൗണ്ടറിക്കു മുകളിലൂടെ സിക്സറിനു തൂക്കിയാണ് ഋഷഭ് റെക്കോഡിട്ടത്. ഈ ഷോട്ടോടെ അദ്ദേഹം തന്‍റെ ഇരുപതാം ടെസ്റ്റ് അർധ സെഞ്ചുറിയും കടന്നു.

ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിന്‍റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇതിനു മുൻപ് മൂന്ന് ബാറ്റർമാർ മാത്രമാണ് നൂറ് സിക്സർ തികച്ചിട്ടുള്ളത്. 138 സിക്സറുകളുമായി ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ ബെൻ സ്റ്റോക്സാണ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. എന്നാൽ, സ്റ്റോക്സ് 82-ാം ടെസ്റ്റിൽ നൂറാം സിക്സർ നേടിയപ്പോൾ ഋഷഭ് തന്‍റെ 51-ാം ടെസ്റ്റിൽ ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി.

ന്യൂസിലൻഡിന്‍റെ ബ്രണ്ടൻ മക്കല്ലം (107) നിലവിൽ പട്ടികയിൽ രണ്ടാമതാണ്. ആഡം ഗിൽക്രിസ്റ്റിനൊപ്പം (100) മൂന്നാം സ്ഥാനം പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഋഷഭ് പന്ത് ഇപ്പോൾ. ശരാശരി 49.34 ബോളിൽ ഒരു സിക്സർ വീതം അദ്ദേഹം നേടുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡിന്‍റെ ടിം സൗത്തിയാണ് (27.70 പന്ത്) മുന്നിൽ. എന്നാൽ, സൗത്തി ആകെ 98 സിക്സറുകളേ ടെസ്റ്റിൽ നേടിയിട്ടുള്ളൂ.

90 ടെസ്റ്റ് ഇന്നിങ്സിൽ 3728 റൺസാണ് ഋഷഭ് പന്ത് ഇതുവരെ ആകെ നേടിയത്. ഇതിൽ 44 ശതമാനത്തോളവും വന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സറുകളിലൂടെയാണ്. 10 ടെസ്റ്റെങ്കിലും കളിച്ച മറ്റൊരു ബാറ്ററും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഋഷഭിന്‍റെ അടുത്തുപോലുമില്ല.

ഋഷഭ് പന്തിന് സിക്സറുകളുടെ റെക്കോഡ്
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രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 69 പന്ത് നേരിട്ട ഋഷഭ് എട്ട് ഫോറും രണ്ട് സിക്സും സഹിതം 66 റൺസെടുത്താണ് പുറത്തായത്. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 39 റൺസും നേടിയിരുന്നു.

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