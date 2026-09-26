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ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് കബഡി: ഇറാന്‍റെ 'കാല് വാരി' ഇന്ത്യക്ക് ഇരട്ട സ്വർണം

കടുത്ത മത്സരത്തിനൊടുവിൽ 40-34ന് ഇറാനെ കീഴടക്കിയാണ് ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ടീം സ്വർണം നിലനിർത്തിയത്
India win double gold in Asian Games kabaddi

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് പുരുഷ വിഭാഗം കബഡി ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയും ഇറാനും ഏറ്റുമുട്ടുന്നു.

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നഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് കബഡിയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സുവർണ ദിനം. ശനിയാഴ്ച നടന്ന ഫൈനലുകളിൽ ഇന്ത്യൻ പുരുഷ, വനിതാ ടീമുകൾ സ്വർണ മെഡൽ നിലനിർത്തി. കടുത്ത മത്സരത്തിനൊടുവിൽ 40-34ന് ഇറാനെ കീഴടക്കിയാണ് ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ടീം സ്വർണം നിലനിർത്തിയത്. അതിനു മുൻപ്, വനിതാ ടീം 37-34ന് ഇറാനെ തന്നെ തോൽപ്പിച്ച് ദിവസത്തിന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സ്വർണം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

പുരുഷ വിഭാഗം ഫൈനൽ വാശിയേറിയ ഒരു പോരാട്ടമായിരുന്നു. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സ്കോർ 20-20ൽ സമനിലയിലെത്തി. പക്ഷേ, അതിനുശേഷം ഇന്ത്യ മേൽക്കൈ നേടി, മറ്റൊരു സ്വർണത്തിലേക്ക് ടീമിനെ നയിച്ചു.

India win double gold in Asian Games kabaddi
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തുടർച്ചയായി ഏഴു സ്വർണങ്ങൾ നേടിയ ചരിത്രമുള്ള ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ടീമിന്‍റെ ആധിപത്യത്തിന്, 2018 ജക്കാർത്ത ഗെയിംസിലാണ് ആദ്യമായി തടയിടപ്പെട്ടത്—ആ വർഷം ഇറാൻ ജേതാക്കളായപ്പോൾ ഇന്ത്യ നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, 2023-ലെ ഹാങ്ഷോ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യ തിരിച്ചുവന്ന് കിരീടം വീണ്ടെടുത്തു. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് കബഡിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒൻപതാമത് സ്വർണമാണ് ഇത്തവണത്തേത്.

നേരത്തേ നടന്ന വനിതാ ഫൈനലിൽ, ആദ്യ പകുതി അവസാനിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 22-16ന്‍റെ ലീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ, രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഇറാൻ ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു, 18-15ന് ആ പകുതി സ്വന്തമാക്കി. എന്നിരുന്നാലും, ആദ്യ പകുതിയിലെ ലീഡ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മതിയായ കരുതൽ നൽകി, ത്രില്ലർ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ ജയം ഇന്ത്യയ്ക്കൊപ്പം നിന്നു.

വിജയത്തിനു ശേഷം ഇന്ത്യൻ ടീം അരീനയിൽ വിജയ റൗണ്ട് നടത്തി, 'വന്ദേ മാതരം' ആലപിച്ചു. 2018 ജക്കാർത്ത ഗെയിംസ് ഒഴികെ എല്ലാ എഡിഷനിലും ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്വർണം നേടിയ ചരിത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീമിനുള്ളത്—2018-ൽ ഇറാനോട് തോറ്റ് വെള്ളി മെഡലിൽ തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നിരുന്നു.

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