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ട്രാക്കിൽ ചരിത്രം; 4x400 റിലേയിൽ സ്വർണം നേടി ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ

കിരൺ പഹൽ, എം.ആർ. പൂവമ്മ, പ്രാചി, വിദ്യ രാംരാജ് എന്നിവരടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ സംഘം, വനിതകളുടെ 4x400 മീറ്റർ റിലേയിൽ അസാമാന്യ പ്രകടനത്തോടെ സ്വർണ മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി
India Wins First Athletics Gold at 2026 Asian Games through women's 4x400 m relay

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് 4X400 മീറ്റർ റിലേയിൽ സ്വർണം നേടിയ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം.

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നഗോയ: ട്രാക്കിൽ ഒരു സുവർണ മുഹൂർത്തം. കിരൺ പഹൽ, എം.ആർ. പൂവമ്മ, പ്രാചി, വിദ്യ രാംരാജ് എന്നിവരടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ സംഘം, വനിതകളുടെ 4x400 മീറ്റർ റിലേയിൽ അസാമാന്യ പ്രകടനത്തോടെ സ്വർണ മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി. 3:29.69 മിനിറ്റ് എന്ന സമയത്തോടെ കുതിച്ച ഇന്ത്യൻ ടീം, ഈ ഗെയിംസിലെ അത്‌ലറ്റിക്സ് ഇനത്തിൽ രാജ്യത്തിന്‍റെ ആദ്യ സ്വർണമാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ബഹ്റൈൻ വെള്ളിയും ചൈന വെങ്കലവും നേടി.

ഗുൽവീറിന്‍റെ അസാധാരണ ഹാട്രിക്

ദിവസത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യക്തിഗത നേട്ടം ഗുൽവീർ സിങ്ങിന്‍റേതായിരുന്നു. പുരുഷന്മാരുടെ 5000 മീറ്ററിൽ 13:32.75 എന്ന സമയത്തോടെ വെങ്കലം നേടിയ ഗുൽവീർ, നഗോയയിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം പോഡിയം ഫിനിഷ് പൂർത്തിയാക്കി.

നേരത്തേ പുരുഷന്മാരുടെ 1500 മീറ്ററിലും 10,000 മീറ്ററിലും വെള്ളി മെഡലുകൾ നേടിയ ഗുൽവീർ, ഇതോടെ ഒറ്റ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ അത്‌ലറ്റിക്സിൽ മൂന്ന് മെഡലുകൾ നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ പുരുഷ താരവും, മൊത്തത്തിൽ നാലാമത്തെ താരവുമായി. ലാവി പിന്‍റോ (ന്യൂഡൽഹി 1951, 3 മെഡലുകൾ), പി.ടി. ഉഷ (സോൾ 1986, 4 മെഡലുകൾ), കെ.എം. ബീനാമോൾ (ബുസാൻ 2002, 3 മെഡലുകൾ) എന്നിവർക്കു ശേഷം ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന താരമാണ് ഗുൽവീർ.

മിക്സഡ് റിലേയിൽ വെങ്കലം

ദിവസത്തിന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ, ഗുരിന്ദർവീർ സിങ്, അനിമേഷ് കുജുർ, സ്നേഹ സത്യനാരായണ, ഹരിത ഭദ്ര എന്നിവരടങ്ങിയ ടീം, സീസണിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സമയമായ 41.06 സെക്കൻഡിൽ ഓടിയെത്തി 4x100 മീറ്റർ മിക്സഡ് റിലേയിൽ വെങ്കലം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഹീറ്റ്സിൽ ചൈനയ്ക്കു പിന്നിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന ഇന്ത്യ, ഫൈനലിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. 40.78 സെക്കൻഡിൽ ചൈന സ്വർണം നേടിയപ്പോൾ, 40.87 സെക്കൻഡിൽ തായ്‌ലൻഡ് വെള്ളി സ്വന്തമാക്കി.

മറ്റു നേട്ടങ്ങൾ

വനിതകളുടെ ഹൈജമ്പിൽ, തന്‍റെ വ്യക്തിഗത മികച്ച പ്രകടനത്തെക്കാൾ ഏറെ താഴെയായിരുന്നിട്ടും 1.84 മീറ്റർ ചാടിയ പൂജ സിങ്, വെങ്കലം സ്വന്തമാക്കാൻ അതു മതിയായിരുന്നു.

ദിവസത്തിലെ അവസാന ട്രാക്ക് ആൻഡ് ഫീൽഡ് ഇനത്തിൽ, ധരംവീർ ചൗധരി, മനു തേക്കിനാലിൽ, ജയ് കുമാർ, വിശാൽ തെന്നരസു എന്നിവരടങ്ങിയ ടീം, പുരുഷന്മാരുടെ 4x400 മീറ്റർ റിലേ ഫൈനലിൽ 3:01.61 എന്ന സമയത്തോടെ ജപ്പാനും ഖത്തറിനും പിന്നിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി.

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