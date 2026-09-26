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ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ രണ്ടാം വെള്ളിയുമായി കോഴിക്കോട്ടുകാരി

വനിതകളുടെ 50 മീറ്റർ റൈഫിൾ ത്രീ പൊസിഷൻ ടീം ഇനത്തിൽ തിലോത്തമ സെൻ, വിദർശ വിനോദ്, ആശി ചൗക്സെ എന്നിവരടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ ടീം വെള്ളി മെഡൽ നേടി.
Malayali shooter Vidarsa Vinod 2nd medal in Asian Games

വിദർശ വിനോദ്.

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നഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഷൂട്ടിങ്ങിൽ മലയാളി താരം വിദർശ വിനോദിന് ഇരട്ട മെഡൽ നേട്ടം. വനിതകളുടെ 50 മീറ്റർ റൈഫിൾ ത്രീ പൊസിഷൻ ടീം ഇനത്തിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്‍റെ ഭാഗമാണ് ഈ കോഴിക്കോട്ടുകാരി. അതേസമയം, വ്യക്തിഗത ഫൈനലിൽ വിദർശയ്ക്ക് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തെത്താനേ സാധിച്ചുള്ളൂ.

തിലോത്തമ സെൻ, വിദർശ വിനോദ്, ആശി ചൗക്സെ എന്നിവരടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ ത്രയം 1763 പോയിന്‍റോടെയാണ് ടീം ഇനത്തിൽ വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കിയത്. ഗെയിംസ് റെക്കോഡായ 1773 പോയിന്‍റോടെ ചൈന സ്വർണം നേടിയപ്പോൾ, കടുത്ത മത്സരത്തിനൊടുവിൽ കസാഖ്സ്ഥാൻ 1754 പോയിന്‍റോടെ വെങ്കലം സ്വന്തമാക്കി.

ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ 15-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള വിദർശ യോഗ്യതാ റൗണ്ടിന്‍റെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ പിന്നിലായിരുന്നു. അവിടെനിന്ന് മികച്ചൊരു തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയ വിദർശ, 588 പോയിന്‍റോടെ ആറാം സ്ഥാനത്തെത്തി ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി.

എട്ടു പേർ മത്സരിച്ച വ്യക്തിഗത ഫൈനലിൽ, ആദ്യ ഘട്ടത്തിനു ശേഷം വിദർശ ആറാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു. അടുത്ത ഘട്ടത്തിന്‍റെ അവസാനത്തിലും ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ ഇരുവരും താഴെയായിരുന്നു. എന്നാൽ, മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ഘട്ടത്തിൽ ഇരുവരും ഗംഭീരമായി തിരിച്ചുവന്നു.

വ്യക്തിഗത ഫൈനലിൽ പോഡിയം കൈവിട്ടെങ്കിലും, ടീം ഇനത്തിൽ വെള്ളിയോടെ ഈ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ രണ്ടു മെഡലുകളുമായാണ് വിദർശ വിനോദ് മടങ്ങുന്നത്. നേരത്തെ, 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ ടീം ഇനത്തിലും വിദർശ ഉൾപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ സംഘം വെള്ളി നേടിയിരുന്നു.

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