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ആംസ്റ്റർഡാം: നേഷൻസ് ലീഗിൽ പുതിയ പരിശീലകൻ ചാവിക്കു കീഴിൽ തോൽവി അറിയാതെ മുന്നേറുന്ന നെതർലൻഡ്സ്, ഗ്രീസിനെ 7-0ന് തകർത്ത് കരുത്തറിയിച്ചു. യുർഗൻ ക്ലോപ്പിന്റെ ജർമനി സെർബിയയെ 3-1ന് അനായാസം തോൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിനായി ഈ രണ്ടു പ്രമുഖ പരിശീലകർ തമ്മിലുള്ള നിർണായക പോരാട്ടത്തിന് വഴിയൊരുങ്ങി.
വെള്ളിയാഴ്ച ആംസ്റ്റർഡാമിൽ ടിജ്ജാനി റൈൻഡേഴ്സ് ഹാട്രിക് നേടിയപ്പോൾ, യൂറിയൻ ടിംബർ രണ്ടു ഗോൾ നേടി. ഗ്രീക്ക് പ്രതിരോധത്തെ കീറിമുറിച്ച ഒരു പിടി മികച്ച ടീം നീക്കങ്ങളിൽനിന്നായിരുന്നു ഗോളുകൾ. ആറാം മിനിറ്റിൽ ക്രിസെൻസിയോ സമ്മർവിൽ തുടക്കമിട്ട ഗോൾവേട്ടയിൽ, 21 മിനിറ്റിനിടെയാണ് റൈൻഡേഴ്സ് മൂന്നു ഗോളുകൾ നേടിയത്. ടിംബർ രണ്ടു ഗോൾ കൂടി ചേർത്തു; ഡൊണിയെൽ മലെൻ ഏഴാം ഗോൾ കുറിച്ചു.
ഗ്രൂപ്പ് എ2യിൽ ഒന്നാമതുള്ള നെതർലൻഡ്സിനെക്കാൾ മൂന്നു പോയിന്റ് പിന്നിലാണ് ജർമനി. തിങ്കളാഴ്ച ബർലിനിൽ ഇരു ടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടും. ഗ്രൂപ്പിലെ ആദ്യ രണ്ടു സ്ഥാനക്കാർ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ കടക്കും; പോയിന്റ് തുല്യമായാൽ പരസ്പര മത്സര റെക്കോഡാണ് മാനദണ്ഡം. നെതർലൻഡ്സ്, ജർമനി, ഗ്രീസ് ടീമുകൾക്കെല്ലാം യോഗ്യത നേടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അഞ്ചു മത്സരങ്ങളും തോറ്റ സെർബിയ ഏറ്റവും പിന്നിലാണ്.
മഴയും ഒഴിഞ്ഞ ഗ്യാലറിയും
ഫ്ലോറിയൻ വിർട്സിന്റെയും അരങ്ങേറ്റ താരം ബ്രയാൻ ഗ്രൂഡയുടെയും ഗോളുകളിൽ, ക്ലോപ്പിനു കീഴിലെ അഞ്ചു മത്സരങ്ങളിൽ ജർമനി രണ്ടാം ജയം കുറിച്ചു. തുടക്കത്തിലെ മെല്ലെപ്പോക്കിനു ശേഷമാണ് ഈ ജയം.
പെരുമഴയത്ത് മൂന്നാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ജർമനി മുന്നിലെത്തി: കൈ ഹാവെർട്സിന്റെ ഹെഡർ സെർബിയൻ ഡിഫൻഡർ സ്ർദാൻ ബാബിച്ച് സ്വന്തം വലയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു. തൊട്ടുപിന്നാലെ, ഹാവെർട്സിന്റെ ഷോട്ട് തട്ടിയകറ്റിയ ഗോൾകീപ്പർ വാന്യ മിലിങ്കോവിച്ച്-സാവിച്ചിനെ മറികടന്ന് റീബൗണ്ടിൽ വിർട്സ് പന്ത് ഫ്ലിക്ക് ചെയ്ത് വലയിലാക്കി (2-0). ഫ്രൈബുർഗ് വിങ്ങർ ഡെറി ഷെർഹാന്റ് ഉൾപ്പെട്ട, എന്നാൽ കരീം അഡെയെമിക്ക് ഇടം നൽകാത്ത പരീക്ഷണ ടീമുമായാണ് ക്ലോപ്പ് ഇറങ്ങിയത്. ഗ്രൂഡ സെർബിയൻ പ്രതിരോധത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് ജർമനിയുടെ മൂന്നാം ഗോൾ നേടി.
റീബൗണ്ടിൽ ഗോൾ നേടി ബാബിച്ച് സ്വന്തം ഗോളിന് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തു. എന്നാൽ, ജോഷ്വ കിമ്മിച്ചിന്റെ കണങ്കാലിൽ അശ്രദ്ധമായി ടാക്കിൾ ചെയ്തതിന് വാന്യ ദ്രാഗോയെവിച്ച് ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായതോടെ സെർബിയയുടെ തിരിച്ചുവരവ് സാധ്യത അവസാനിച്ചു.
50,000 പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന രാജ്കോ മിതിച്ച് സ്റ്റേഡിയം ഏതാണ്ട് ശൂന്യമായിരുന്നു. മുൻ റൗണ്ടുകളിൽ ആരാധകരുടെ മോശം പെരുമാറ്റത്തിന് സെർബിയൻ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷനെ യുവേഫ ശിക്ഷിച്ചതിനെ തുടർന്ന്, മുതിർന്നവർക്കൊപ്പമെത്തിയ 5,000 കുട്ടികളും കൗമാരക്കാരും മാത്രമാണ് സെർബിയയെ പിന്തുണയ്ക്കാനുണ്ടായിരുന്നത്.
സ്വിസ് മുന്നേറ്റം ട്രാക്കിൽ
നേഷൻസ് ലീഗിന്റെ രണ്ടാം നിരയിൽ ആദ്യമായി കളിക്കുന്ന സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, ഗ്രൂപ്പ് ബി1ൽ തൊട്ടടുത്ത എതിരാളികളായ സ്ലൊവീനിയയെ ഗോൾരഹിത സമനിലയിൽ തളച്ച് യൂറോപ്പിലെ മുൻനിരയിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവ് ശ്രമം ട്രാക്കിൽ നിലനിർത്തി. സ്കോട്ട്ലൻഡ് 2-1ന് നോർത്ത് മാസിഡോണിയയെ തോൽപ്പിച്ചു.