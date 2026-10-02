ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ബോക്സിങ്: ആവേശകരമായ ഫൈനലിൽ സ്വർണമണിഞ്ഞ് പർവീൺ ഹൂഡ

നാഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ വനിതകളുടെ 65 കിലോഗ്രാം ബോക്സിങ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യക്ക് സുവർണ നേട്ടം. ചൈനീസ് തായ്പെയുടെയ ചെൻ നിയെൻ-ചെനെ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ജഡ്ജുമാരുടെ വോട്ടിന് (3-2) പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് പർവീൺ ഹൂഡ സ്വർണ മെഡൽ സ്വന്തമാക്കിയത്.
കടുത്ത മത്സരത്തിനൊടുവിൽ അവസാന റൗണ്ടിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്താണ് പർവീൺ വിജയം പിടിച്ചെടുത്തത്. ആദ്യ രണ്ട് റൗണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ഇരുതാരങ്ങളും തുല്യത പാലിച്ചെങ്കിലും, നിർണായകമായ അവസാന റൗണ്ടിൽ കൃത്യതയാർന്ന കൗണ്ടർ പഞ്ച് ഷോട്ടുകളിലൂടെ പർവീൺ മത്സരം സ്വന്തം പേരിലാക്കുകയായിരുന്നു.
മുൻ ലോക ചാംപ്യനും പാരിസ് ഒളിമ്പിക്സ് വെങ്കല മെഡൽ ജേത്രിയുമായ ശക്തയായ എതിരാളിയെയാണ് ഇന്ത്യൻ താരം അട്ടിമറിച്ചത്. ഡോപ്പിങ് വിവാദത്തെ തുടർന്ന് വിലക്ക് നേരിടേണ്ടിവന്ന പർവീണിന്റെ ഉജ്വലമായ തിരിച്ചുവരവുകൂടിയാണിത്.