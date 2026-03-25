ആർസിബി ഇനി ബിർള ഗ്രൂപ്പിന് സ്വന്തം

2026 ഐപിഎൽ സീസണിന് ശേഷമാകും കൈമാറ്റം
rcb sold to 1.78 billion consortium comprising aditya birla group

ന‍്യൂഡൽഹി: ഐപിഎല്ലിൽ ഒരുപാട് ആരാധാകരുള്ള ടീമായ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവിനെ സ്വന്തമാക്കി ആദ‍്യത‍്യ ബിർള ഗ്രൂപ്പ് അടങ്ങുന്ന സഖ‍്യം. 1.78 ബില‍്യൺ ഡോളറിനാണ് ( ഏകദേശം 16,700 കോടി രൂപ) ആദ‍്യത‍്യ ബിർള ഗ്രൂപ്പ്, ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത‍്യ ഗ്രൂപ്പ്, അമെരിക്കൻ നിക്ഷേപകനായ ഡേവിഡ് ബ്ലിറ്റസറുടെ ബോൾട്ട് വെഞ്ചേഴ്സ്, ബ്ലാക്ക്സ്റ്റോൺ എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട സംഘം ആർസിബിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സ്വന്തമാക്കിയത്.

പുരുഷ, വനിതാ ടീം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. ആദിത‍്യ ബിർള ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ ഡയറക്റ്റർ ആര‍്യമൻ വിക്രമാണ് ആർസിബിയുടെ പുതിയ ചെയർമാൻ. 2026 ഐപിഎൽ സീസണിന് ശേഷമാകും കൈമാറ്റം. ഇതോടെ ഐപിഎല്ലിൽ ഏറ്റവും വിലയേറിയ ടീമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ആർസിബി. ഐപിഎല്ലിൽ നിലവിൽ ചാംപ‍്യന്മാരാണ് ആർസിബി.

