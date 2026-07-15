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റയാൻ ടെൻ ഡോഷെയ്റ്റ് ഇന്ത‍്യൻ ടീമിന്‍റെ സഹപരിശീലക സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞേക്കും

വ‍്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാലാണ് ടെൻ ഡോഷെയ്റ്റ് സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നതെന്നാണ് വിവരം
Ryan ten Doeschate may step down as assistant coach of the Indian cricket team

റയാൻ ടെൻ ഡോഷെയ്റ്റ്

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ന‍്യൂഡൽഹി: ഇന്ത‍്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്‍റെ സഹ പരിശീലക സ്ഥാനം മുൻ നെതർലൻഡ് താരം റയാൻ ടെൻ ഡോഷെയ്റ്റ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നുവെന്ന് ടെൻ ഡോഷെയ്റ്റ് ബിസിസിഐയെ അറിയിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. മുഖ‍്യ പരിശീലകൻ ഗൗതം ഗംഭീറും ബിസിസിഐയും ചേർന്ന് ഇക്കാര‍്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം സ്വീകരിക്കും.

വ‍്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാലാണ് ടെൻ ഡോഷെയ്റ്റ് സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നതെന്നാണ് വിവരം. 2024ൽ ഇന്ത‍്യൻ ടീമിന്‍റെ മുഖ‍്യപരിശീലകനായി ഗൗതം ഗംഭീർ ചുമതലയേറ്റതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു ടെൻ ഡോഷെയ്റ്റ് ഇന്ത‍്യൻ ടീമിന്‍റെ അസിസ്റ്റന്‍റ് കോച്ചായത്.

ബിസിസിഐയുമായി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന പ്രാരംഭ കരാർ ജൂലൈ 14ന് അവസാനിച്ചിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പര അവസാനിക്കുന്നതോടെ ടെൻ ഡോഷെയ്റ്റ് പടിയിറങ്ങുമെന്നാണ് സൂചന. കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചിലവിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അതാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനത്തിനു പിന്നിലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

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