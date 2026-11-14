പ്രണയം, രണ്ടാം വിവാഹം: സാനിയ മിർസ മനസ് തുറക്കുന്നു

AI generated summary, newsroom reviewed
ഹൈദരാബാദ്: "ഇപ്പോൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുരുഷനുമില്ല. ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്നും എനിക്കറിയില്ല." സാനിയ മിർസയുടെ ഈ ഒറ്റവരി മറുപടിയോടെ പ്രണയത്തെയും രണ്ടാം വിവാഹത്തെയും കുറിച്ച് മാസങ്ങളായി പരക്കുന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് മുൻ ഇന്ത്യൻ ടെന്നീസ് താരം വ്യക്തത വരുത്തി. നേഹ ധൂപിയയും അംഗദ് ബേദിയും അവതാരകരായ 'ഡബിൾ ഡേറ്റ്' എന്ന ടോക്ക് ഷോയിൽ സംവിധായിക ഫറ ഖാനോടൊപ്പം പങ്കെടുക്കുമ്പോഴായിരുന്നു സാനിയയുടെ തുറന്നുപറച്ചിൽ.
കോഫി ഡേറ്റ് ഇല്ല, യാത്രകൾ മാത്രം: അടുത്തിടെ ആരെങ്കിലും കോഫി ഡേറ്റിന് ക്ഷണിച്ചോ എന്ന അവതാരകരുടെ ചോദ്യത്തിന് സാനിയയുടെ മറുപടി രസകരമായിരുന്നു. ആൺസുഹൃത്തുക്കൾ യാത്രകൾക്ക് ക്ഷണിക്കാറുണ്ട്, പക്ഷേ ഒരു സാധാരണ സുഹൃത്തിനെപ്പോലെയാണ് അവർ പെരുമാറുന്നത്, പ്രണയ താത്പര്യമൊന്നും ആരും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.
തുടർന്ന്, ഒരു പുരുഷനൊപ്പം മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ എന്ന് അംഗദ് ബേദി ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ആ ശ്രദ്ധേയമായ ഉത്തരം വന്നത്.
ഇപ്പോൾ 39 വയസുള്ള സാനിയ 2010-ൽ മുൻ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ ഷുഐബ് മാലിക്കിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു. 2018-ൽ ഇരുവർക്കും മകൻ ഇസ്ഹാൻ ജനിച്ചു. 2024-ൽ ആ ബന്ധം വേർപിരിഞ്ഞതോടെ സാനിയ അവിവാഹിതയായി തുടരുകയാണ്. മാലിക് പിന്നീട് പാക്കിസ്ഥാനി നടി സന ജാവേദിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു.
2023-ൽ ടെന്നീസിൽനിന്ന് വിരമിച്ച സാനിയ ഇപ്പോൾ അവതാരകയായും കമന്റേറ്ററായും സജീവമാണ്.
AI generated summary, newsroom reviewed