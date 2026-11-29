AI generated summary, newsroom reviewed
നാഗ്പൂർ: ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് വേദനാജനകമാണെങ്കിലും ഇരുട്ടിനൊടുവിൽ എപ്പോഴും വെളിച്ചമുണ്ടാകുമെന്ന് ഇന്ത്യയെ ടി20 ലോകകപ്പ് ജയത്തിലേക്കു നയിച്ച സൂര്യകുമാർ യാദവ് പറഞ്ഞു. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ നയിച്ചതിന് പിന്നാലെ ടീമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട മുംബൈ താരം നിലവിൽ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.
"ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് തീർച്ചയായും വേദനാജനകമാണ്. അഞ്ച് വർഷം തുടർച്ചയായി കളിച്ച ശേഷം പെട്ടെന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിക്കാനാകാതെ വരുമ്പോൾ വിഷമമുണ്ടാകും. പക്ഷേ ഈ കായികയിനം അങ്ങനെയാണ്," നാഗ്പൂരിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സൂര്യകുമാർ പറഞ്ഞു.
"കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷവും ഐപിഎല്ലിന് ശേഷവും ക്രിക്കറ്റ് എന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. ഇരുട്ടിനൊടുവിൽ വെളിച്ചമുണ്ടാകുമല്ലോ. അതുവരെ കളി തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വളരെ ദൂരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നില്ലെന്നും കയ്യിലുള്ള മത്സരങ്ങളിലാണ് ശ്രദ്ധയെന്നും സൂര്യകുമാർ വ്യക്തമാക്കി. "ഐപിഎല്ലിന് ഇനിയും സമയമുണ്ട്. അതിനിടയിൽ സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി, വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫി, രഞ്ജി ട്രോഫി രണ്ടാം ഘട്ടം എന്നിവയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ ലീഗിൽ ഓരോ മത്സരവും ജയിച്ച് ഫൈനലിൽ വിജയിക്കുന്നതിലാണ് ശ്രദ്ധ," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മോശം ഫോമിനെ തുടർന്നാണ് ടീമിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടതെങ്കിലും തന്റെ ബാറ്റിംഗിൽ പിഴവുകളൊന്നുമില്ലെന്ന് സൂര്യകുമാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. "ബാറ്റിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം സംഭവിച്ചതായി കരുതുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷവും ഒരേ രീതിയിലാണ് കളിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 8–10 ആഴ്ചയായി കഠിനമായ ബാറ്റിംഗ് പരിശീലനത്തിലായിരുന്നു. എത്രത്തോളം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നുവോ അത്രത്തോളം ഭാഗ്യം കൂടെയുണ്ടാകും. സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിൽ രണ്ട് അർധസെഞ്ചുറികൾ നേടാനായതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.