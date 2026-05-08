സൂര്യകുമാർ-ദേവിക ദമ്പതികൾക്ക് പെൺകുഞ്ഞ്; ആശംസയുമായി ബോളിവുഡ് താരങ്ങൾ

ഇന്ത‍്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ടി20 ക‍്യാപ്റ്റൻ സൂര‍്യകുമാർ‌ യാദവിനും ഭാര‍്യ ദേവിക ഷെട്ടിക്കും പെൺകുഞ്ഞ് പിറന്നു. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റിലൂടെ സൂര‍്യകുമാർ തന്നെയാണ് ഇക്കാര‍്യം അറിയച്ചത്. ‌

‌ഇരുവരുടെയും കൈകളിൽ കുഞ്ഞ് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം താരം പുത്തുവിട്ടു. ബോളിവുഡ് താരങ്ങളായ രൺവീർ കപൂർ, വിക്കി കൗശാൽ അടക്കം നിരവധി പേരാണ് ദമ്പതികൾക്ക് ആശംസയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

2016ലാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്. ഐപിഎൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് സൂര‍്യകുമാർ ടീമിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്നത്. മേയ് 10ന് റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവിനെതിരേയാണ് മുംബൈ ഇന്ത‍്യൻസിന്‍റെ അടുത്ത മത്സരം.

