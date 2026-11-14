'സൂര്യ'ഗ്രഹണകാലം കഴിഞ്ഞു; 15 പന്തിൽ അമ്പതടിച്ച് സൂര്യകുമാർ യാദവ്, ഹൈദരാബാദിനെ തൂഫാനാക്കി മുംബൈ

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കൊൽക്കത്ത: കാലം കഴിഞ്ഞെന്നു വിധിയെഴുതിയവർക്ക് സൂര്യകുമാർ യാദവ് ബാറ്റ് കൊണ്ട് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ, 173 റൺസ് എന്ന വിജയലക്ഷ്യം മുംബൈ പിന്നിട്ടത് 13.1 ഓവറിൽ. സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിൽ ഹൈദരാബാദിനെതിരേ മുംബൈ നേടിയത് ഏഴു വിക്കറ്റ് ജയം, 41 പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ.
ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ 21 പന്തിൽ ആറു ഫോറും അഞ്ചു സിക്സും ഉൾപ്പെടെ 60 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു, സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് 285.71! വെറും പതിനഞ്ച് പന്തിൽ അദ്ദേഹം അർധസെഞ്ചുറി തികച്ചു. 60 റൺസിൽ 54 റൺസും വന്നത് ബൗണ്ടറികളിലൂടെയായിരുന്നു.
എട്ടാം ഓവറിൽ ടീം സ്കോർ 90 റൺസിൽ നിൽക്കെ, ഓപ്പണർ ഹാർദിക് തമോറെ പുറത്തായപ്പോഴാണ് സൂര്യകുമാർ ക്രീസിലെത്തിയത്. പിന്നെ കളി മുംബൈയുടെ വഴിക്കായി. മുഷീർ ഖാനുമായുള്ള മൂന്നാം വിക്കറ്റ് കൂട്ടുകെട്ടിൽ 3.5 ഓവറിൽ 65 റൺസ് ചേർത്തു. 24 പന്തിൽ ആറു ഫോറും മൂന്നു സിക്സുമായി 51 റൺസെടുത്ത മുഷീർ മടങ്ങുമ്പോൾ സ്കോർ 155/3. ശേഷിച്ച 19 റൺസ് സൂര്യകുമാറും ശിവം ദുബെയും (5 പന്തിൽ 13*, രണ്ടു സിക്സ്) ചേർന്ന് വെറും എട്ടു പന്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി. തുടക്കത്തിൽ അംഗ്കൃഷ് രഘുവംശി 13 പന്തിൽ 27 റൺസുമായി (രണ്ടു സിക്സ്) മുംബൈക്ക് തകർപ്പൻ തുടക്കം നൽകിയിരുന്നു.
നേരത്തെ, ടോസ് നേടിയ മുംബൈ ഫീൽഡിങ് തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഹൈദരാബാദ് 20 ഓവറിൽ 172 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി. 24 പന്തിൽ 35 റൺസെടുത്ത അഭിരഥ് റെഡ്ഡിയാണ് ടോപ് സ്കോറർ. കൊടിമേല ഹിമതേജ (25), ക്യാപ്റ്റൻ ചാമ മിലിന്ദ് (12 പന്തിൽ 22), പ്രണവ് വർമ (18) എന്നിവർ ചെറുത്തുനിന്നു.
മുംബൈക്കു വേണ്ടി മാക്സ്വെൽ സ്വാമിനാഥൻ നാല് ഓവറിൽ 23 റൺസിന് മൂന്നു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. ശിവം ദുബെ (4-0-31-2), സായ്രാജ് പാട്ടീൽ (3-0-27-2), ശാർദുൽ ഠാക്കൂർ (3-0-24-1), അഥർവ അൻകൊലേക്കർ (2-0-22-1) എന്നിവരും വിക്കറ്റ് നേടി.
സ്കോർ: ഹൈദരാബാദ് 172 (20 ഓവർ). മുംബൈ 174/3 (13.1 ഓവർ).
ടോപ് പ്രകടനങ്ങൾ: സൂര്യകുമാർ യാദവ് 60* (21), മുഷീർ ഖാൻ 51 (24), അഭിരഥ് റെഡ്ഡി 35 (24), മാക്സ്വെൽ സ്വാമിനാഥൻ 3/23.
In the Syed Mushtaq Ali Trophy 2026 at Jadavpur University's 2nd Ground in Kolkata on November 14, Mumbai beat Hyderabad by seven wickets with 41 balls to spare. Captain Suryakumar Yadav scored an unbeaten 60 off 21 balls (6 fours, 5 sixes, strike rate 285.71) in the chase of 173, with Musheer Khan adding 51 off 24. Hyderabad were bowled out for 172, with Maxwell Swaminathan taking 3/23.