AI generated summary, newsroom reviewed
ലിസ്ബൺ: ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ദേശീയ ടീമിൽനിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷമുള്ള പോർച്ചുഗലിന്റെ യാത്ര ആടിയുലഞ്ഞെങ്കിലും ചൊവ്വാഴ്ച നേഷൻസ് ലീഗിൽ അവർ വെയിൽസിനെ 3-2ന് തോൽപ്പിച്ചു. കളിയുടെ അവസാനഘട്ടം പത്തു പേരുമായാണ് അവർ പൂർത്തിയാക്കിയത്. റൊണാൾഡോയുടെ പഴയ ഏഴാം നമ്പർ ജഴ്സി ധരിച്ചത് കാർലോസ് ഫോർബ്സ്. റൊണാൾഡോയോടുള്ള ആദരമായി നമ്പറിനു മുകളിൽ ഒരു വര ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 70-ാം മിനിറ്റിൽ ഈ ഏഴാം നമ്പറുകാരൻ വിജയഗോൾ നേടി. ആറു മത്സരങ്ങളിൽ അഞ്ച് ജയവുമായി പോർച്ചുഗൽ ഗ്രൂപ്പ് ജേതാക്കളായി.
ബെൽജിയൻ ലീഗിൽ ബ്രൂഗിനായി കളിക്കുന്ന ഫോർബ്സിന്റെ മൂന്ന് ദേശീയ മത്സരങ്ങളും പകരക്കാരനായായിരുന്നു. "നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥയും സ്വഭാവവും ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു, ജയം അർഹിച്ചതായിരുന്നു," ഫോർബ്സ് പറഞ്ഞു.
കളി ഇങ്ങനെ: ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസ് ടോപ് കോർണറിലേക്ക് വളച്ചടിച്ച ഗോളിൽ മുന്നിലെത്തിയെങ്കിലും രണ്ടു മിനിറ്റിനകം ഡേവിഡ് ബ്രൂക്സ് വെയിൽസിനെ ഒപ്പമെത്തിച്ചു. ഇടവേളയ്ക്കു തൊട്ടുമുമ്പ് സോർബ ടോമസ് ഒരു പ്രത്യാക്രമണത്തിൽ വെയിൽസിനെ മുന്നിലെത്തിച്ചപ്പോൾ പെഡ്രോ നെറ്റോ മറുപടി നൽകി. പിന്നീട് ഫോർബ്സിന്റെ വിജയഗോൾ. രണ്ടു മിനിറ്റിനിടെ രണ്ട് അശ്രദ്ധമായ ടാക്കിളുകൾക്ക് നെറ്റോ ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ടു പുറത്തായി. പക്ഷേ, വെയിൽസിന് അവസരം മുതലെടുത്ത് സമനില ഗോൾ കണ്ടെത്താനായില്ല.
റൊണാൾഡോ ഒഴിയാത്ത ഗാലറി: കാർഡിഫിൽ പോർച്ചുഗൽ ആരാധകർ ആദരബാനറുകൾ വീണ്ടും ഉയർത്തി. സെപ്റ്റംബറിൽ വെയിൽസിനെതിരായ 1-0 ജയമായിരുന്നു റൊണാൾഡോയുടെ അവസാന മത്സരം. നോർവേക്കെതിരായ അടുത്ത മത്സരത്തിൽ കളിക്കാതെ പകരക്കാരുടെ ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്ന റൊണാൾഡോ കോച്ച് ഹോർഹെ ജെസ്യൂസുമായി ഉടക്കി, ടീം വിട്ടുപോയി; നവംബർ 5-ന് ദേശീയ ടീമിൽനിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ശനിയാഴ്ച ഡെന്മാർക്കിനോട് 4-1ന് തോറ്റതിനെ അപേക്ഷിച്ച് പോർച്ചുഗൽ ഏറെ മെച്ചപ്പെട്ടെങ്കിലും, ടീമിന്റെ പ്രതിരോധവും അച്ചടക്കവും പ്രശ്നമായിരുന്നു.
ഹാളണ്ട് ഷോ: ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ സ്ഥാനം നിലനിർത്താൻ ഡെന്മാർക്കിന് നോർവേക്കെതിരേ സമനില മതിയായിരുന്നു. ഡെന്മാർക്ക് 2-0ന് മുന്നിലെത്തി; ഇടവേളയ്ക്കു തൊട്ടുമുമ്പ് ഏർലിങ് ഹാളണ്ട് 2-1 ആക്കി, 84-ാം മിനിറ്റിൽ മാർട്ടിൻ ഒഡേഗാർഡ് സമനില പിടിച്ചു. ഒടുവിൽ ഡാനിഷ് പ്രതിരോധക്കാരൻ യോക്കിം ആൻഡേഴ്സന്റെ ഹാൻഡ്ബോളിന് പെനാൽറ്റി; ദീർഘമായ വീഡിയോ റിവ്യൂവിനു ശേഷം 96-ാം മിനിറ്റിൽ ഹാളണ്ട് ഗോൾകീപ്പറെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് വലകുലുക്കി, നോർവേ 3-2ന് ജയിച്ച് ക്വാർട്ടറിൽ. നോർവേക്കായി 61 മത്സരങ്ങളിൽ ഹാളണ്ടിന്റെ 68-ാം ഗോളും നേഷൻസ് ലീഗിലെ 25-ാം ഗോളുമായിരുന്നു ഇത്; ഈ ടൂർണമെന്റിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടിയ താരം അദ്ദേഹമാണ്.
അടുത്തത്: വെള്ളിയാഴ്ച നറുക്കെടുപ്പ്. സീഡഡ് ടീമുകൾ: പോർച്ചുഗൽ, ഫ്രാൻസ്, ജർമനി, ഇംഗ്ലണ്ട്. അൺസീഡഡ്: നോർവേ, ബെൽജിയം, നെതർലൻഡ്സ്, സ്പെയിൻ. ക്വാർട്ടറുകൾ മാർച്ചിൽ രണ്ടു പാദങ്ങളിലായി; ജേതാക്കൾ ജൂണിലെ ഫൈനൽ ഫോർ ടൂർണമെന്റിലേക്ക്. രണ്ടാം നിരയിൽ ഓസ്ട്രിയ, നോർത്തേൺ അയർലൻഡ്, സ്വീഡൻ എന്നിവർ സമനില നേടി ലീഗ് എയിലേക്ക് പ്രൊമോഷൻ നേടി, നേരത്തേ പ്രൊമോഷൻ നേടിയ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനൊപ്പം.
AI generated summary, newsroom reviewed