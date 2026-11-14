AI generated summary, newsroom reviewed
കൊളംബോ: ടെസ്റ്റ്, ഏകദിനം, ടി20 എന്നിവയ്ക്കു ശേഷം ക്രിക്കറ്റിന് നാലാമതൊരു ഫോർമാറ്റ് കൂടി. ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും ടീമുകൾ ഒരേ മത്സരഫലത്തിനായി കളിക്കുന്ന 'ടെസ്റ്റ് ട്വന്റി' വെള്ളിയാഴ്ച കൊളംബോയിൽ ഔദ്യോഗികമായി അവതരിപ്പിച്ചു. ഓസ്ട്രേലിയയുടെ മുൻ ബാറ്റർ മാത്യു ഹെയ്ഡൻ, ശ്രീലങ്കൻ മുൻ താരം റസൽ അർനോൾഡ്, ഇന്ത്യൻ പരിശീലകൻ രാജ്കുമാർ ശർമ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
ഹെയ്ഡൻ, എ.ബി. ഡിവില്ലിയേഴ്സ്, സർ ക്ലൈവ് ലോയ്ഡ് എന്നിവർ ടൂർണമെന്റിന്റെ ഉപദേശക സമിതിയിൽ അംഗങ്ങളാണ്. നിലവിലുള്ള ഹൈ-പെർഫോമൻസ് സംവിധാനങ്ങളോട് മത്സരിക്കുകയല്ല, അവയ്ക്ക് പൂരകമാവുകയാണ് ഈ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുകയെന്നു ഹെയ്ഡൻ.
ഒരു മത്സരത്തിൽ ഓരോ ടീമിനും 20 ഓവർ വീതമുള്ള രണ്ടു ഇന്നിങ്സ്, ആകെ 80 ഓവർ, ഒരു ദിവസംകൊണ്ട് അവസാനിക്കും. ആദ്യ ഇന്നിങ്സിലെ സ്കോർ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഓരോ ഫ്രാഞ്ചൈസിയും ഒരു ബോയ്സ് എക്സ്ഐയെയും ഒരു ഗേൾസ് എക്സ്ഐയെയും ഇറക്കും. ആൺകുട്ടികൾ എതിർ ടീമിലെ ആൺകുട്ടികളോടും പെൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികളോടും 40 ഓവർ വീതമുള്ള വേറെ ഇന്നിങ്സുകൾ കളിക്കും. എന്നാൽ, ഇരുവരുടെയും സംയുക്ത പ്രകടനമാണ് മത്സരഫലവും ചാംപ്യൻഷിപ്പ് പോയിന്റ് നിലയും നിശ്ചയിക്കുന്നത്. സംഘാടകർ ഇതിനെ 'പാരിറ്റി റൂൾ' എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
ടോസ് നേടുന്ന ടീം ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യുമോ എന്നു മാത്രമല്ല, ആൺകുട്ടികളുടെയോ പെൺകുട്ടികളുടെയോ മത്സരം ആദ്യം നടക്കണമെന്നും ടോസ് തീരുമാനിക്കും. ഫോളോ-ഓൺ ഉണ്ട്. മത്സരം ജയം, തോൽവി, ടൈ, സമനില എന്നിങ്ങനെ അവസാനിക്കാം. ടൈ ആയാൽ സൂപ്പർ ഓവർ. നാലാം ഇന്നിങ്സിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടീം അവസാന പന്തുവരെ നാല് വിക്കറ്റിൽ കൂടുതൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ സമനില ലഭിക്കും.
13-നും 21-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള താരങ്ങളാണ് ആദ്യ സീസണിൽ. ദക്ഷിണേഷ്യ, ഓസ്ട്രലേഷ്യ, യൂറോപ്പ്, സബ്-സഹാറൻ ആഫ്രിക്ക എന്നീ നാല് ഭൂഖണ്ഡാന്തര ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ നവംബർ 14 മുതൽ 29 വരെ 10 മത്സരങ്ങൾ കളിക്കും. ശനിയാഴ്ച സബ്-സഹാറൻ ആഫ്രിക്ക ഓസ്ട്രലേഷ്യയെ നേരിടുന്ന മത്സരത്തോടെ ടൂർണമെന്റ് തുടങ്ങും. നാലു ടീമുകളും ഒറ്റ റൗണ്ട് റോബിൻ ലീഗ് കളിക്കും; തുടർന്ന് രണ്ടു ക്വാളിഫയറുകളും ഒരു എലിമിനേറ്ററും, നവംബർ 29-ന് ഫൈനലും.
AI generated summary, newsroom reviewed