ചില ചിത്രങ്ങള് വെറും ഓർമകളല്ല. കാലത്തിനു പോലും തിരുത്താനാവാത്ത കഥകളാണ്. അത്തരമൊരു ചിത്രമാണ് ഇന്ന് ലോകഫുട്ബോളിനെ വികാരഭരിതമാക്കുന്നത്. 19 വര്ഷം മുമ്പ് ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ടിനിടെ കുഞ്ഞായിരുന്ന ലാമിന് യമാലിനെ സ്നേഹത്തോടെ കുളിപ്പിച്ച യുവതാരമായിരുന്നു ലയണല് മെസി. അന്ന് ആ കുഞ്ഞിന്റെ പേര് ലോകം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്നാല് ഇന്ന്, അതേ കുഞ്ഞ് ലോകകപ്പ് ഫൈനലില് മെസിയുടെ എതിരാളിയായി കളത്തിലിറങ്ങുകയാണ്. തന്റെ കൈകളിലുണ്ടായിരുന്ന ആ കുഞ്ഞ് ഒരുനാള് തന്റെ എതിരാളിയായി മാറുമെന്ന് മെസി ഒരിക്കലും സങ്കല്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല.
2007ല് ബാഴ്സലോണയും യുനിസെഫും ചേര്ന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച ചാരിറ്റി കലണ്ടറിനായുള്ള ഫോട്ടോഷൂട്ടിലായിരുന്നു ആ അപൂര്വ നിമിഷം പിറന്നത്. വെറും അഞ്ച് മാസം പ്രായമുള്ള യമാലിനെ ഒരു ചെറിയ ബാത്ത് ടബ്ബില് കുളിപ്പിക്കുകയും കൈകളില് എടുത്ത് ലാളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മെസിയുടെ ചിത്രങ്ങള് ക്യാമറയില് പതിഞ്ഞു. അന്ന് വെറും 20 വയസായിരുന്ന മെസിക്ക്, തന്റെ കൈകളിലുള്ള ആ കുഞ്ഞ് ഒരുനാള് ലോകഫുട്ബോളിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വേദിയില് തന്റെ മുന്നില് നില്ക്കുമെന്ന് സ്വപ്നത്തില് പോലും കരുതാനാകുമായിരുന്നില്ല.
വര്ഷങ്ങള് കടന്നുപോയി. മെസി ഫുട്ബോളിന്റെ ഇതിഹാസമായി മാറി. എട്ട് ബാലണ് ഡി ഓര് പുരസ്കാരങ്ങള്, കോപ്പ അമെരിക്ക, ഒടുവില് ലോകകപ്പ് കിരീടം. ഫുട്ബോളില് സ്വപ്നം കണ്ടതെല്ലാം അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കി. അതേസമയം, ആ കുഞ്ഞ് പതിയെ വളര്ന്ന് സ്പെയിനിന്റെ അത്ഭുതപ്രതിഭയായി ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ലാമിന് യമാലായി മാറി, അതും മെസി കളിച്ചു തെളിഞ്ഞ അതേ ബാഴ്സലോണയിലൂടെ.
39ാം വയസില് തന്റെ അവസാന ലോകകപ്പ് കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ട് മെസി ഇറങ്ങുമ്പോള്, മറുവശത്ത് സ്പെയിനിന്റെ 19കാരന് ലാമിന് യമാല് പുതിയ യുഗത്തിന്റെ മുഖമായി കളത്തിലിറങ്ങും. ലോകഫുട്ബോളിലെ ഇതിഹാസവും ഭാവിയിലെ ഇതിഹാസമാകാന് സാധ്യതയുള്ള യുവതാരവും നേര്ക്കുനേര് എത്തുന്ന ഈ പോരാട്ടം ചരിത്രത്തിന്റെ അപൂര്വ അധ്യായമാകുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ.
ഇപ്പോള് ലോകകപ്പ് ഫൈനലില് നേര്ക്കുനേര് നില്ക്കുന്നത് രണ്ട് താരങ്ങള് മാത്രമല്ല, രണ്ട് തലമുറകളാണ്. ഒരാള് ലോകഫുട്ബോളിന്റെ ജീവനുള്ള ഇതിഹാസം. മറ്റൊരാള് ഭാവിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പര്താരമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന യുവപ്രതിഭ. ഒരിക്കല് സ്നേഹത്തോടെ കൈകളിലേറ്റിയ കുഞ്ഞ് ഇന്ന് അതേ കൈകളില് നിന്ന് ലോകകപ്പ് കിരീടം പിടിച്ചെടുക്കാന് ശ്രമിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ലോകം കാണാനൊരുങ്ങുന്നത്. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലും ഈ ചിത്രങ്ങള് തരംഗമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. 'കുളിപ്പിച്ച കുഞ്ഞ് ഇന്ന് ലോകകപ്പ് ഫൈനലില് എതിരാളി' എന്ന പേരിലാണ് ചിത്രങ്ങള് വൈറലാകുന്നത്.
ലോകകപ്പ് ഫൈനലില് ആരാകും വിജയിയെന്നത് മത്സരം തീരുമാനിക്കും. എന്നാല് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്. 19 വര്ഷം മുമ്പ് ഒരു ക്യാമറയില് പതിഞ്ഞ ആ കുഞ്ഞും യുവതാരവും ഇന്ന് ലോകം മുഴുവന് ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഫൈനലിന്റെ ഹൃദയസ്പര്ശിയായ കഥയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഫുട്ബോള് ചിലപ്പോള് ഗോള്കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള അത്ഭുത യാദൃച്ഛികതകളിലൂടെയും ചരിത്രം എഴുതാറുണ്ട്.