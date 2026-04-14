ഇന്ത‍്യൻ ടീമിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാനൊരുങ്ങി വൈഭവ് സൂര‍്യവംശി

വരുന്ന ജൂണിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത‍്യൻ ടീമിലേക്ക് അജിത് അഗാർക്കറിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി വൈഭവിനെ പരിഗണിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്
vaibhav suryavanshi to debut for india soon reports

വൈഭവ് സൂര‍്യവംശി

മുംബൈ: ഇന്ത‍്യൻ ടീമിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാനൊരുങ്ങി വൈഭവ് സൂര‍്യവംശി. വരുന്ന ജൂണിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത‍്യൻ ടീമിലേക്ക് അജിത് അഗാർക്കറിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി വൈഭവിനെ പരിഗണിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്.

ഒരു ദേശീയ മാധ‍്യമമാണ് ഇക്കാര‍്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതെങ്കിലും ബിസിസിഐ ഔദ‍്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. 15 കാരനായ വൈഭവ് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നതോടെ ഇതിഹാസ താരം സച്ചിൻ ടെൻഡുൾക്കറുടെ റെക്കോഡ് മറികടക്കും.

സച്ചിൻ 16ാം വയസിലാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. ജൂൺ 26, 28 തീയതികളിലായി രണ്ട് ട്വന്‍റി 20 മത്സരങ്ങൾ അയർലൻഡിനെതിരേ ഇന്ത‍്യ കളിക്കും. ഈ പരമ്പരയിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ സിംബാബ്‌‌വെ പര‍്യടനത്തിലും വൈഭവിനെ പരിഗണിച്ചേക്കും.

