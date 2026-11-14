15 വയസിൽ ക്യാപ്റ്റൻസി അരങ്ങേറ്റം; പക്ഷേ, വൈഭവിന് നിരാശ

AI generated summary, newsroom reviewed
ഇന്ദോർ: ടി20 ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന റെക്കോഡ് ഇന്ത്യയുടെ കൗമാര വിസ്മയം വൈഭവ് സൂര്യവംശി സ്വന്തം പേരിൽ എഴുതിച്ചേർത്തു. പക്ഷേ, ആ ചരിത്രനിമിഷത്തിന് ബാറ്റ് കൊണ്ടോ ടീമിന്റെ ജയം കൊണ്ടോ ഒരു ഹാപ്പി എൻഡിങ് കൊടുക്കാൻ വൈഭവിനു സാധിച്ചില്ല.
15 വർഷവും 232 ദിവസവും പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് സൂര്യവംശി ഇന്ദോറിലെ ഹോൾക്കർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിൽ സൗരാഷ്ട്രയ്ക്കെതിരേ ബിഹാറിനെ നയിക്കാനിറങ്ങിയത്. ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തെരഞ്ഞെടുത്ത ബിഹാർ ബാറ്റിങ് തകർച്ചയും നേരിട്ടു.
സഹ ഓപ്പണർ അലോക് കുമാർ 2.1 ഓവറിൽ 13 റൺസിന് റണ്ണൗട്ടായ ശേഷവും വൈഭവിൽ തന്നെയായിരുന്നു ടീമിന്റെ പ്രതീക്ഷ. തുടക്കം മുതൽ ആക്രമണ ശൈലിയിലുമായിരുന്നു. 12 പന്തിൽ രണ്ടു ഫോറും ഒരു സിക്സും ഉൾപ്പെടെ 18 റൺസ് (സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് 150). പക്ഷേ 4.5 ഓവറിൽ ചേതൻ സക്കരിയയുടെ പന്തിൽ നൽകിയ റിട്ടേൺ ക്യാച്ചിൽ ആ ഇന്നിങ്സ് അവസാനിച്ചു. സ്കോർ 35/2. ടീമിനെ മുന്നിൽനിന്നു നയിക്കേണ്ട ക്യാപ്റ്റൻ ഇന്നിങ്സിനിടെ മടങ്ങിയത് ബിഹാറിന് തിരിച്ചടിയായി.
സൗരാഷ്ട്രയുടെ സ്പിന്നർമാർ പിടിമുറുക്കിയതോടെ റൺസ് വറ്റി. ഒടുവിൽ 20 ഓവറിൽ ഒമ്പത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 137 റൺസ് മാത്രമാണ് അവർക്ക് നേടാനായത്. 27 പന്തിൽ 38 റൺസെടുത്ത പൃഥ്വിരാജ് ടോപ് സ്കോററായി.
താരതമ്യേന കരുത്തുറ്റ സൗരാഷ്ട്ര ബാറ്റിങ് നിരയ്ക്കു മുന്നിൽ ഈ സ്കോർ ഒരു വെല്ലുവിളി ആയതേയില്ല. 16.3 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ അവർ ലക്ഷ്യം നേടുകയും ചെയ്തു.
ആദ്യ നാലു മത്സരങ്ങളും തോറ്റ രഞ്ജി ട്രോഫി സീസൺ കഴിഞ്ഞാണ് ബിഹാർ ഈ ടൂർണമെന്റിനെത്തിയത്. പതിവ് ക്യാപ്റ്റൻ സാകിബുൾ ഗനി പരിക്കേറ്റതോടെയാണ് സൂര്യവംശിയെ ക്യാപ്റ്റനായി നിയോഗിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ എ ടീമിനൊപ്പം ഖത്തറിൽ നടക്കുന്ന എമർജിങ് ഏഷ്യ കപ്പിനായി (നവംബർ 19–29) പോകുന്നതിനാൽ ബിഹാറിനെ നയിക്കുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ മത്സരങ്ങളിൽ മാത്രമായിരിക്കും. 14-ാം വയസിൽ മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സെഞ്ചുറിക്കാരനായി (61 പന്തിൽ 108) മാറിയിരുന്നു വൈഭവ്. ഐപിഎല്ലിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സെഞ്ചുറിയും ഇതേ പേരിൽ തന്നെ. സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കറുടെ റെക്കോഡ് മറികടന്ന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായത്തിൽ ഇന്ത്യക്കായി അന്താരാഷ്ട്ര അരങ്ങേറ്റവും കുറിച്ചു.
AI generated summary, newsroom reviewed