കാക്കനാട്: സൈക്കിൾ യാത്രയിലേക്ക് കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ബജറ്റിനുള്ളിൽ മികച്ചൊരു സൈക്കിൾ സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കുമായി Decathlon പുതിയ Rockrider EXPL 10 സീരീസ് അവതരിപ്പിച്ചു.
ഇൻഫോപാർക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പുതിയ സൈക്കിൾ മോഡലിന്റെ ലോഞ്ച് ശ്രദ്ധേയമായി. ദിവസേനയുള്ള യാത്രകൾക്കും ഫിറ്റ്നസ് റൈഡുകൾക്കും അനുയോജ്യമായ രീതിയിലാണ് പുതിയ EXPL 10 രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
27.5 ഇഞ്ച് വീൽ സൈസ്, വൃത്തിയുള്ള രൂപകൽപ്പനയ്ക്കൊപ്പം ഇന്റേണൽ കേബ്ളിങ് സംവിധാനവും EXPL 10-ന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകളാണ്. കേബിളുകൾ ഫ്രെയിമിനുള്ളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നതിനാൽ സൈക്കിളിന് കൂടുതൽ ക്ലീൻ ലുക്കും കേബിളുകൾക്ക് മികച്ച സംരക്ഷണവും ലഭിക്കുന്നു.
ബ്രേക്കിങ്ങിനായി മെക്കാനിക്കൽ വി-ബ്രോക്ക്സ് ആണ് സൈക്കിളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എളുപ്പത്തിൽ വീൽ മാറ്റുന്നതിനും പരിപാലനത്തിനും സഹായിക്കുന്ന ക്വിക്ക് റിലീസ് സംവിധാനവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പുതിയ തലമുറയിലെ സൈക്കിൾ ഉപയോക്താക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള EXPL 10, ലളിതമായ ഡിസൈനും ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന ഫീച്ചറുകളും സംയോജിപ്പിച്ചാണ് എത്തുന്നത്. Decathlon ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക സൈറ്റിലും EXPL 10 ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 8,999 രൂപയാണ് വില.