ഇടുക്കി: ചിന്നക്കനാൽ ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങിയ ചക്കക്കൊമ്പൻ എന്ന കാട്ടാനയെ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റാൻ ഹൈക്കോടതി അനുമതി വേണമെന്ന് വനം മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ. നിലവിൽ റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിച്ച് ആനയുടെ ചലനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാനാണ് സർക്കാരിന്റെ നീക്കം. ആനയെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. മറ്റ് കാട്ടാനകളെയും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വനംവകുപ്പ് തുടങ്ങുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. മതികെട്ടാൻ ചോലയിലേക്കാണ് ആനകൾ പോകാറുള്ളത്. അവിടെ നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂത്തു നിൽക്കുകയാണ്. കുറിഞ്ഞി ആനകളുടെ ഭക്ഷണമല്ല. അതു കൊണ്ട് തിരിച്ചു വരുകയാണ്.
ചക്കക്കൊമ്പനും ഒരു മാസമായി അവിടെയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് തിരിച്ചെത്തിയതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ചിന്നക്കനാലിലെ 301 കോളനിയിൽ ചക്കക്കൊമ്പൻ പരിഭ്രാന്തി പരാത്താൻ തുടങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ്. നിലവിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ അപ്പർ കോടയാർ ഡാമിന് അടുത്തുള്ള കളക്കാട് വനം മേഖലയിലാണ് ആനയുള്ളത്. റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിച്ചതിനു ശേഷവും ആനയെ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മാറ്റണമെന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
ചിന്നക്കനാലിൽ വനമേഖല കുറവാണ്. എന്നാൽ ആനകൾ സ്ഥിരമായി വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോയി വന്നിരുന്ന വഴിയാണ് ഇവിടം. ആളുകൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന മേഖലയിൽ 17 ആനകളോളം സ്ഥിരമായി വന്നു പോകുന്നത്. ആനകളുടെ സഞ്ചാരം തടസപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിനായി കൈയേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമവും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി