കമൽ ഹാസൻ, ഭാവന, വേടൻ...; മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് വൻ താരനിര

കണ്ണൂര്: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി വന് താരനിര ധര്മടത്ത് എത്തും. ഏപ്രില് മൂന്നിനാണ് വമ്പൻ പരിപാടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. നടന് കമല്ഹാസന്, പ്രകാശ് രാജ്, നടി റിമ കല്ലിങ്കല്, ഭാവന, റാപ്പർ വേടന് തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രമുഖര് പങ്കെടുക്കും.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നിലവിൽ പിണറായി വിജയൻ എല്ലാ ജില്ലകളിലും പ്രചാരണ പരിപാപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ജില്ലകളിലെ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷമാണ് ധർമടത്ത് വൻ താരനിരയോട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രചാരണം നടക്കുക.
മുൻപ് കമൽ ഹാസൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ആശംസ അറിച്ച് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചിരുനന്നു. മാത്രമല്ല, വേടനും ഭാവനയുമെല്ലാം എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ പരസ്യങ്ങളിലെത്തിയവരുമാണ്. ഏപ്രിൽ 9 നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. മേയ് നാലിന് വോട്ടെണ്ണലും നടക്കും.