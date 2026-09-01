Kerala

രോഗിയോട് മോശമായി പെരുമാറിയ സംഭവം; ഡോക്റ്റർക്ക് നിർബന്ധിത അവധി

കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്റ്റർ രേഖ കൃഷ്ണനോടാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നിർബന്ധിത അവധിയിൽ പോവാൻ നിർദേശിച്ചത്
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ഡോ. രേഖ കൃഷ്ണൻ

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കൊല്ലം: കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ രോഗിയോട് ഡോക്റ്റർ മോശമായി പെരുമാറിയ സംഭവത്തിൽ ഡോക്റ്റർക്ക് നിർബന്ധിത അവധി. ഡോ. രേഖ കൃഷ്ണനോട് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നിർബന്ധിത അവധിയിൽ പോവാൻ നിർദേശിക്കുകയായിരുന്നു. രോഗിയോട് ഡോക്റ്റർ മോശമായി പെരുമാറുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതോടെ രേഖയ്ക്ക് സൂപ്രണ്ട് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു. പിന്നാലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലും കുറ്റം തെളിഞ്ഞതോടെയാണ് വകുപ്പ് തല നടപടി.

കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ കാഷ്വാലിറ്റി ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡോക്റ്റർ രേഖ കൃഷ്ണൻ രോഗിയോടും ഒപ്പമെത്തിയവരോടും തർക്കിക്കുന്ന ദൃശ്യം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. പനിയും ശരീരം വേദനയും എമർജൻസിയല്ലെന്നും ഇത് തുറന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓടിക്കയറാൻ അല്ലെന്നുമായിരുന്നു ഡോക്റ്ററുടെ പ്രതികരണം. പാതിരാത്രി കഴിഞ്ഞെന്നും ഇത് തോന്നിവാസം ആണെന്നും ഡോക്റ്റർ ചികിത്സ തേടിയവരോട് പറയുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്ത് വന്നത്.

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