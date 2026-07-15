Kerala

ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാന് പൂർണ പിന്തുണ; ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവത്കരണത്തിനായി വിജയ് കൊച്ചിയിലെത്തും

സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേഷ് ചെന്നിത്തല ചെന്നൈയിലെത്തി വിജയിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
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Vijay

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കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്തെ ലഹരി മാഫിയയെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനായി സംസ്ഥാന സർക്കാരും പൊലീസ്, എക്സൈസ് അടക്കമുള്ള വകുപ്പുകളും ചേർന്ന് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാന് പൂർണ പിന്തുണയുമായി തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ജോസഫ് വിജയ്.

സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേഷ് ചെന്നിത്തല ചെന്നൈയിലെത്തി വിജയിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് വിജയ് പിന്തുണ അറിയിച്ചത്.

തൂഫാന് പൂർണപിന്തുണ നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞ വിജയ് ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവത്കരണത്തിനായി കൊച്ചിയിൽ എത്തുമെന്നും അറിയിച്ചു. കേരള പൊലീസിനൊപ്പം തമിഴ്നാട് പൊലീസും ലഹരി വിരുദ്ധ പദ്ധതികൾക്ക് സഹകരിക്കാനും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും വിജയും തമ്മിൽ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ തീരുമാനമായി.

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