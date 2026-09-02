Kerala

സംസ്ഥാനത്തെ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പേര് മാറ്റുന്നു; പുതിയ പേര് പ്രഖ്യാപിച്ച് സർക്കാർ

സംസ്ഥാനത്തെ മാനസികാരോഗ്യ മേഖലയെ ജനസൗഹൃദമാക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് പേരുമാറ്റം
mental health centers in the state are being renamed

സംസ്ഥാനത്തെ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പേര് മാറ്റുന്നു; പുതിയ പേര് പ്രഖ്യാപിച്ച് സർക്കാർ

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പേര് മാറ്റുന്നു. ഇനി മുതൽ മാനസിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെ, ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് വെൽനെസ് സെന്‍റർ എന്ന് വിളിക്കും. ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ. മുരളീധരനാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

സംസ്ഥാനത്തെ മാനസികാരോഗ്യ മേഖലയിലെ മുൻവിധികൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ ജനസൗഹൃദമാക്കുന്നതിനുമായാണ് പേരുമാറ്റമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. പേരുമാറ്റത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളും ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളും കൂടുതൽ ആധുനികവൽക്കരിക്കാനും സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

K Muraleedharan
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