Kerala
വയറ്റിൽ കത്രിക കുടുങ്ങിയ സംഭവം; 2 പേർക്ക് സസ്പെൻഷൻ
ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളെജ് പ്രിൻസിപ്പൽ സമർപ്പിച്ച പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി
അമ്പലപ്പുഴ: വണ്ടാനം മെഡിക്കല് കോളെജില് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ കത്രിക വയറ്റില് കുടുങ്ങിയ സംഭവത്തില് 2 പേർക്ക് സസ്പെൻഷൻ. ഡോ. ഷാഹിദ, നഴ്സ് ധന്യ എന്നിവരെയാണ് അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളെജ് പ്രിൻസിപ്പൽ സമർപ്പിച്ച പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി.
2021 മേയിലാണ് പുന്നപ്ര സ്വദേശിനി ഉഷ തോമസിന്റെ വയറ്റിലെ മുഴ വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളെജിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തത്. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം നാളിതുവരെ കടുത്ത വേദനയാണ് ഇവർ അനുഭവിച്ചത്. അടുത്തുള്ള ക്ലിനിക്കിൽ പോയി വേദനസംഹാരി കഴിക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്. കഴിഞ്ഞദിവസം വയറുവേദന കൂടുകയും മൂത്രത്തിലൂടെ രക്തം വരുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് സ്കാനിങ് നടത്തുകയായിരുന്നു.അപ്പോഴാണ് കത്രിക കണ്ടെത്തിയത്.