എപ്പിതെറാപ്പി: തേനീച്ച നൽകിയ വരദാനം

#റീന വർഗീസ് കണ്ണിമല

എപ്പിതെറാപ്പി- അങ്ങനെയുമുണ്ട് ഒരു ചികിത്സ.അതിപുരാതനമായ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ചികിത്സ.ഹിപ്പോക്രേറ്റ്സിന്‍റെ കാലം മുതലുള്ള ഈ ചികിത്സയുടെ മൂലാധാരം തന്നെ തേനീച്ചയാണ്. തേനും തേനുൽപന്നങ്ങളുമാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. തേൻ, പൂമ്പൊടി,തേനീച്ചപ്പുഴു,റോയൽ ജെല്ലി (Honey, pollen, propolis, royal jelly and bee venom)തുടങ്ങിയവയോടൊപ്പം തേനീച്ച കുത്താനുപയോഗിക്കുന്ന വിഷവും എപ്പിതെറാപ്പിയിൽ മരുന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ചൈനീസ്, കൊറിയൻ, റഷ്യൻ,ഈജിപ്ഷ്യൻ ഗ്രീക്ക് പരമ്പരാഗത മരുന്നുകളിലാണ് ഇതു പൗരാണിക കാലങ്ങളിൽ നില നിന്നിരുന്നത്. ഹിപ്പോക്രേറ്റ്സിന്‍റെയും ഗാലന്‍റെയും കാലത്തു തന്നെ ഈ ചികിത്സ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നു ചരിത്രം പറയുന്നു. എന്നാൽ തേനീച്ചയുടെ വിഷം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചികിത്സയുടെ ഉറവിടം 1888ൽ ആസ്ട്രേലിയൻ ഭിഷഗ്വരനായിരുന്ന ഫിലിപ്പ് ടെർ എഴുതിയ "About a Peculiar Connection Between the Bee Stings and Rheumatism' എന്ന റിപ്പോർട്ടിലാണ് കാണുന്നത്. എന്നാലന്ന് അതു പരീക്ഷിച്ചു വിജയിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് വന്ന ഹംഗേറിയൻ ഭിഷഗ്വരനായ ബോഡോഗ് എഫ്.ബെക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി 1935ൽ "bee venom therapy' യെക്കുറിച്ചു ഒരു തേനീച്ച കർഷകനായിരുന്ന ചാൾസ് മാസുമായി ചേർന്ന് ഗവേഷണങ്ങൾ തുടർന്നു .ഇത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്‍റെ പാതി വരെ തുടർന്നു.