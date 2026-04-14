സഞ്ജു ടോപ് സ്കോറർ, ചെന്നൈ 192/5

കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ്റൈഡേഴ്സിനെതിരേ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് 20 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 192 റൺസെടുത്തു. സഞ്ജു സാംസൺ ടോപ് സ്കോറർ.
കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെതിരായ മത്സരത്തിനിടെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ഓപ്പണർ സഞ്ജു സാംസണിന്‍റെ കൈയിൽ നിന്ന് ബാറ്റ് തെറിച്ചു പോകുന്നു.

ചെന്നൈ: ഐപിഎല്ലിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെതിരേ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിന് 193 റൺസ് വിജയ ലക്ഷ്യം. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ചെന്നൈ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 192 റൺസാണെടുത്തത്.

ഫോം കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്ക്വാദ് (7) വീണ്ടും നിരാശപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും, സഞ്ജു സാംസണും ആയുഷ് മാത്രെയും ചേർന്ന് പവർ പ്ലേയിൽ ചെന്നൈക്ക് കുതിപ്പ് നൽകി. 17 പന്തിൽ 38 റൺസെടുത്ത് മാത്രെ മടങ്ങുമ്പോൾ ചെന്നൈ സ്കോർ ആറോവറിൽ 72 റൺസെത്തിയിരുന്നു.

തുടർന്ന് ഡിവാൾഡ് ബ്രീവിസിനൊപ്പം സഞ്ജു അപകടകാരിയായി മുന്നേറുമ്പോൾ കാർത്തിക് ത്യാഗിയുടെ പന്തിൽ ബൗൾഡായി. 32 പന്തിൽ 48 റൺസാണ് മലയാളി ഓപ്പണർ സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇതിൽ നാല് ഫോറും മൂന്ന് സിക്സറും ഉൾപ്പെടുന്നു.

സഞ്ജുവിന്‍റെ വിക്കറ്റ് വീണതോടെ ചെന്നൈയുടെ സ്കോറിങ് നിരക്ക് താഴ്ന്നു. എന്നാൽ, ബ്രീവിസും സർഫറാസ് ഖാനും താളം കണ്ടെത്തിയതോടെ വീണ്ടും കുതിപ്പ്. 18 പന്തിൽ 23 റൺസെടുത്ത സർഫറാസിനെ സുനിൽ നരെയ്ൻ ക്ലീൻ ബൗൾ ചെയ്തതോടെ 51 റൺസ് കൂട്ടുകെട്ട് അവസാനിച്ചു. 29 പന്തിൽ 41 റൺസെടുത്ത ബ്രീവിസിനെ കൂടി ത്യാഗി തിരിച്ചയച്ചതോടെ ചെന്നൈക്ക് അവസാന ഓവറുകളിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച ഗതിവേഗം കണ്ടെത്താനായില്ല.

ഓഫ് സ്റ്റമ്പിനു പരമാവധി പുറത്ത് പന്തെറിഞ്ഞ് റണ്ണൊഴുക്ക് തടയാനുള്ള കൊൽക്കത്ത ബൗളർമാരുടെ തന്ത്രം മറികടക്കാൻ സ്ലോഗ് ഓവറുകളിൽ ശിവം ദുബെക്കും (12 പന്തിൽ 13) ജാമി ഓവർട്ടണും (6 പന്തിൽ 7) സാധിച്ചതുമില്ല.

