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''അവന് രണ്ടാമതായി ശീലമില്ല'', മെസിയുടെ റിട്ടയർമെന്‍റിനെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ

പെനൽറ്റി നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്നതുകൊണ്ട് ഒരാൾ മോശം കളിക്കാരനാകുന്നില്ലെന്നും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ.
Cristiano Ronaldo on Lionel Messi retirement

ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും ലയണൽ മെസിയും.

File photo

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പരാജയങ്ങളും നിരാശകളും ലയണൽ മെസിക്കു ശീലമില്ലെന്ന് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ. രണ്ടാം സ്ഥാനം പോലും അവനത്ര പരിചിതമല്ല. പെനൽറ്റി നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്നതുകൊണ്ട് ഒരാൾ മോശം കളിക്കാരനാകുന്നില്ലെന്നും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ.

ലയണൽ മെസി അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്നു വിരമിച്ച ''പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പ്രതികരണം. മെസിയെ കണ്ണീരണിഞ്ഞു കാണുന്നത് എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു. അവൻ സ്വന്തം രാജ്യത്തേക്കു മടങ്ങുമെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. കാരണം, അവനത് ആവശ്യമുണ്ട്'', വിരമിക്കലിൽ നിന്ന് ഒരു തിരിച്ചുവരവ് കൂടി ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ വാക്കുകൾ.

മെസി കഠിനമായ ഒരു തീരുമാനമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആരാധകർ അതു മനസിലാക്കണമെന്നും മെസിയുടെ എക്കാലത്തെയും വലിയ എതിരാളിയായ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Cristiano Ronaldo on Lionel Messi retirement
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