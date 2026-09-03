ന്യൂഡൽഹി: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ നിന്നും ഓൾറൗണ്ടർ റിങ്കു സിങ്ങിനെയും സ്പിന്നർ കുൽദീപ് യാദവിനെയും ഒഴിവാക്കിയതിൽ പ്രതികരണവുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം വസീം ജാഫർ. റിങ്കു സിങ്ങിന് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഇടം നേടാൻ സാധിക്കാതെ പോയത് നിർഭാഗ്യകരമാണെന്ന് വസീം ജാഫർ തന്റെ യൂട്യൂബിൽ പറഞ്ഞു.
ഐപിഎല്ലിലും ഉത്തർ പ്രദേശ് പ്രീമിയർ ലീഗ്, ദുലീപ് ട്രോഫി, റെഡ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് തുടങ്ങി അടുത്തിടെ നടന്ന മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം റിങ്കു നന്നായി കളിച്ചെന്നും യഥാർഥ കാരണമില്ലാതെയാണ് റിങ്കുവിനെ ഒഴിവാക്കിയതെന്നുമാണ് വസീം ജാഫർ പറയുന്നത്.
പരുക്ക് ഭേദമായി താരങ്ങൾ ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ വഴിമാറി കൊടുക്കണമെന്നത് മനസിലാക്കാം. എന്നാല്ഞ റിങ്കു ചെയ്ത തെറ്റെന്താണ്? സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിർണായക ഘട്ടങ്ങളിൽ അവസരം ലഭിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അവൻ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വസീം ജാഫർ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, കുൽദീപിനെ ടീമിലെടുക്കാത്തതിലും വസീം നിരാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. കുൽദീപിന്റെ കാര്യം മുൻപും താൻ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെന്നും യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെയാണ് കുൽദീപ് ടീമിൽ നിന്നും പുറത്തായതെന്നുമാണ് വസീം പറയുന്നത്.