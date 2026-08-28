Kerala

അത് സുകുമാരക്കുറുപ്പല്ല!; പ്രചരിക്കുന്നത് തൃശൂർ സ്വദേശി ദാമോദര മേനോന്‍റെ ചിത്രമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ

That is not Sukumara Kurup! Relatives say the circulating photo is of Damodara Menon

സുകുമാരക്കുറുപ്പ്

Updated on

തൃശൂർ: പിടികിട്ടാപ്പുള്ളി സുകുമാരക്കുറുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളിൽ വീണ്ടും വഴിത്തിരിവ്. സുകുമാരക്കുറുപ്പിന്‍റേതെന്ന പേരിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് തൃശൂർ കരുമാത്ര സ്വദേശിയായ ദാമോദരൻ മേനോന്‍റേതാണെന്ന് ബന്ധുക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. ദാമോദരൻ മേനോന്‍റെ ഇളയ സഹോദരൻ സുരേന്ദ്ര മേനോൻ ആണ് ചിത്രം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിാക്കിയതിനു ശേഷം ലണ്ടനിലേക്ക് പോയ ദാമോദര മേനോൻ ഇപ്പോൾ മലേഷ്യയിലാണെന്നും പാലക്കാടു നിന്നാണ് വിവാഹം കഴിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് മക്കളുണ്ടെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറയുന്നു.

സുകുമാരക്കുറുപ്പിന്‍റേതെന്ന പേരിൽ ദാമോദര മേനോന്‍റെ ചിത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചവർക്കെതിരേ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ബന്ധുക്കൾ വ്യക്തമാക്കി.

That is not Sukumara Kurup! Relatives say the circulating photo is of Damodara Menon
സുകുമാരക്കുറുപ്പ് വിദേശത്ത് ജീവനോടെയുണ്ടെന്നത് അഭ‍്യൂഹമാണെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല
That is not Sukumara Kurup! Relatives say the circulating photo is of Damodara Menon
സുകുമാരക്കുറുപ്പ് ജീവനോടെയുണ്ട്‍? ബ്രൂണെയിലെന്ന് വാർത്ത, അന്വേഷിക്കാൻ പൊലീസ്
That is not Sukumara Kurup! Relatives say the circulating photo is of Damodara Menon
സുകുമാരക്കുറുപ്പ് ഹൃദ്രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചു? അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി പൊലീസ്

സുകുമാരക്കുറുപ്പ് മരിച്ചിരിക്കാം എന്ന നിഗമനത്തിലെത്തിയതോടെ തിരോധാന കേസ് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലായിരുന്നു പൊലീസ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് സുകുമാരക്കുറുപ്പ് ബ്രൂണോയിലുണ്ടെന്ന രീതിയിലുള്ള അഭ്യൂഹവും ഒപ്പം കുറുപ്പിന്‍റേതെന്ന വ്യാജേനയുള്ള ചിത്ര‌വും പ്രചരിച്ചത്.

crime
missing
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com